МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин поручил в срок до 15 мая предоставить субъектам России дополнительную финансовую помощь в размене 200 миллиардов рублей. Как сообщается на сайте кремля, эти деньги должны быть направлены на поддержку граждан и предприятий.

"Предоставить бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение их сбалансированности дополнительную финансовую поддержку в размере 200 миллиардов рублей в целях финансирования мероприятий по поддержке граждан и хозяйствующих субъектов, в том числе мероприятий, самостоятельно реализуемых субъектами РФ в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", — отмечается в перечне поручений главы государства.

Срок исполнения поручения — 15 мая.

Ответственным за исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Также Путин поручил кабмину до 30 апреля разработать планы мероприятий по поддержке базовых секторов экономики в условиях ухудшения ситуации с COVID-19.

"Разработать планы мероприятий по поддержке базовых секторов российской экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, обратив особое внимание на стимулирование программ импортозамещения в промышленности. Срок – 30 апреля 2020 года", — говорится в сообщении Кремля.

Ответственным за поручение также назначен Мишустин