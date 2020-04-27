МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 апреля разработать планы мероприятий по поддержке базовых секторов экономики в условиях ухудшения ситуации с COVID-19, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

"Разработать планы мероприятий по поддержке базовых секторов российской экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, обратив особое внимание на стимулирование программ импортозамещения в промышленности. Срок – 30 апреля 2020 года", — говорится в сообщении.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.