МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает предоставлять компаниям стран Евросоюза, пострадавшим от коронавируса, государственные кредиты в размере до 5% их оборота в 2019 году, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

По словам источника, размер кредита может также составлять до 40% годового фонда заработной платы бенефициара. Агентство отмечает, что такие кредиты будут рассматриваться как неприоритетный долг и будут иметь жесткие условия.

Ранее другой источник агентства сообщал, что подобную меру поддержки запросили несколько стран ЕС.

Лидеры стран Евросоюза 23 апреля уже одобрили предложенный Еврогруппой план поддержки экономики ЕС в связи с коронавирусом на сумму до 540 миллиардов евро. Он должен заработать к 1 июня.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.

Многие государства мира, включая ЕС, ввели масштабные ограничительные меры для профилактики коронавируса. В их числе — запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, ограничение авиа- и наземного транспортного сообщения. Экономика серьезно страдает от этих ограничений.