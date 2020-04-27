МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в первом квартале 2020 года увеличила выручку своего сахарного дивизиона на 16% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 5,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

В свою очередь продажи мясного дивизиона в январе-марте выросли на 31% и составили 6,8 миллиарда рублей. Выручка масложирового бизнеса увеличилась на 20% — до 16,1 миллиарда рублей, сельскохозяйственного — снизилась на 9%, до 4,4 миллиарда рублей. Выручка сегмента "Молочные продукты" компании выросла на 15% — до 1 миллиарда рублей.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича, гендиректору "Русагро" Максиму Басову — 7,3% акций. Free float составляет 20,8%.