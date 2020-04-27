МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Госдума может рассмотреть третий пакет мер поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии на ближайшем пленарном заседании 12 мая, заявил первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство готовит третий пакет мер поддержки экономики.

"Правительство предложит, возможно, свой набор мер, которые будут касаться защиты прав граждан, защиты прав бизнеса, третий пакет для бизнеса… (Он) может войти в повестку ближайшего пленарного заседания Госдумы", — сказал Исаев в ходе вебинара о защите трудовых прав граждан.

Ближайшее пленарное заседание запланировано на 12 мая.

Также парламентарии планируют рассмотреть в мае вопросы, связанные с лекарственным обеспечением. Он напомнил, что ранее на встрече депутатов фракции ЕР с председателем правительства Михаилом Мишустиным обсуждался законопроект о регулировании аптечных сетей.

"Вы знаете, что на сегодняшний день действует предоставленное нами правительству, это был принят по нашей инициативе тоже закон, право регулировать цены на лекарства, выпуск лекарств и медицинских изделий на период пандемии. Но накапливаются серьезные проблемы, которые могу привести к скачку этих цен после снятия ограничительных мер. Нами разработан проект закона, который регулирует деятельность аптечных сетей, который должен в значительной мере обезопасить… Рассчитываем, что это будет сделано", — сказал он.