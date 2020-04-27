МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин планирует провести на текущей неделе совещание по ситуации в транспортном комплексе.
"Мы через несколько дней будем обсуждать ситуацию в транспортном комплексе в целом. В связи с малоснежной зимой, особенно в европейской части, обращаю внимание министра на судоходство, особенно по крупным европейским рекам", — сказал Путин в ходе совещания по ситуации с паводками и пожарами в субъектах Российской Федерации.
По его словам, надо заранее об этом подумать.
https://1prime.ru/state_regulation/20200427/831343208.html