МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение министерству финансов выделить дополнительные ресурсы регионам, у которых высокий риск лесных пожаров.

В ходе совещания по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ в понедельник глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил о недостаточном финансировании передаваемых регионам полномочий в лесной политике.

"Давайте, разберитесь между собой. Я обращаюсь к Дмитрию Николаевичу (Кобылкину — ред.) и к Антону Германовичу (Силуанову — ред.). Лесные полномочия передаются в регионы, надо определять, а это министерство может сделать, где наибольшие пожароопасности складываются и туда направлять дополнительные ресурсы. Поговорим ещё об этом чуть позже", — сказал Путин.

По словам Силуанова, в настоящее время бюджет направляет в регионы, где ситуация с пожарами складывается наихудшем образом, больше средств.

"Согласен, что по ряду субъектов, где риски пожаров существуют, надо ещё раз посмотреть, мы такое поручение отработаем", — пообещал министр финансов.

Путин также поручил регионам и кабмину проанализировать весь механизм поддержки граждан, оказать помощь бизнесу.

"Поручаю еще раз проанализировать весь механизм предоставления финансовой помощи, других мер поддержки гражданам. Мы сейчас говорили это применительно к тем, у кого дома сгорели. Оказать помощь бизнесу", — сказал Путин.

Он добавил, что с федерального уровня должна быть оказана помощь регионам в случае природных бедствий.

"(Нужно) посмотреть, где здесь есть еще системные проблемы и нестыковки, и внести конкретные предложения по их устранению. В целом, прошу правительство рассмотреть все предложения, которые прозвучали сегодня со стороны регионов", — отметил президент.