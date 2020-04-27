МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Корректировка российского бюджета, снижение его расходной части не потребуется, несмотря на ситуацию с коронавирусом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Принимаемые меры позволяют сохранить все параметры бюджета. Его корректировка, снижение расходов не потребуется", — сказала Матвиенко журналистам.

По ее словам, меры социальной поддержки граждан, объявленные ранее, будут выполнены в запланированном объеме, несмотря на ситуацию с коронавирусом. "Все меры социальной защиты, поддержки граждан снижаться не будут", — сказала она.

Также по ее словам, золотовалютные запасы и ФНБ позволяют России смягчить негативные последствия распространения COVID-19 для экономики и граждан.

"За всю историю у нас самые большие запасы золотовалютных запасов. ФНБ если расходовать разумно, его не на один год хватит", — сказала сенатор в ходе онлайн-конференции.

Она отметила, что у нас нет оснований для паники, "экономику страны не ожидают какие-либо потрясения".

Матвиенко также подчеркнула, что меры по поддержке экономики, которые озвучивают президент, правительство, "обеспечены финансовыми ресурсами в полном объеме".