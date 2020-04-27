МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Рост реальных зарплат в феврале 2020 года в России замедлился в годовом выражении до 5,7% с 6,5% в январе, следует из данных Росстата.

Реальная заработная плата – средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в феврале 2020 года составила 47 257 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 8,1%", — говорится в документе.

Реальные заработные платы в феврале 2020 года по сравнению с январем 2020 года выросли на 0,5%.

Кроме того, по оценке Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с первым кварталом 2019 года.