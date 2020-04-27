МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Индекс предпринимательской уверенности в РФ в апреле снизился на пять процентных пунктов в добывающих производствах и на семь — в обрабатывающих, свидетельствуют данные Росстата.

"Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние деловой активности, в апреле 2020 года составил: в добывающих производствах — (-5%); в обрабатывающих производствах — (-7%)", — говорится в сообщении.

При этом в апреле экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 10% и удовлетворительной — 71% руководителей, в обрабатывающих производствах соответственно — 8% и 68% респондентов.

В добыче полезных ископаемых число пессимистов в отношении оценки текущей экономической ситуации превышает число оптимистов на 6 процентных пунктов, в обрабатывающих производствах — на 15 процентных пунктов.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие шесть месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 20% опрошенных, в обрабатывающих производствах – 26%. При этом число оптимистов превысило число тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации в добывающих производствах на 7 процентных пунктов и в обрабатывающих производствах – на 8 процентных пунктов.