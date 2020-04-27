МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров освобожден от занимаемой должности, говорится в сообщении Минсельхоза.

Ранее в понедельник пресс-служба "Единой России" сообщила, что секретарь генсовета партии Андрей Турчак попросил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева уволить Натарова, "публично обвиненного в совращении малолетних". Турчак в своем обращении отмечал, что появившаяся в СМИ информация о Натарове может дискредитировать органы госвласти, "тем более в тех условиях, когда государство делает все возможное для защиты и охраны детей".

"Двадцать седьмого апреля 2020 года освобожден от занимаемой должности помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров", — говорится в сообщении Минсельхоза.