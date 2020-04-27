БРЮССЕЛЬ, 27 апр — ПРАЙМ. Падение экономики еврозоны по итогам текущего года ввиду борьбы с пандемией нового коронавируса может быть близко к той цифре, которую ранее спрогнозировал Международный валютный фонд (МВФ), — 7,5%, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, выступая на заседании профильного комитета Европарламента.

"Ясно, что в этом году в Европе неизбежна глубокая рецессия. Мы представим наш весенний прогноз 7 мая… У нас будет очень сильное снижение ВВП ЕС в 2020 году, хуже, чем во время глобального финансового кризиса. Наши цифры будут по величине схожими с последними оценками МВФ, который спрогнозировал падение ВВП еврозоны примерно на 7,5%", — сказал он.

Еврозона, состоящая из 19 государств, — экономическое ядро Евросоюза. Все страны валютного блока входят в ЕС, всего в союзе 27 государств.

В середине месяца МВФ спрогнозировал падение ВВП еврозоны из-за коронавируса по итогам года на 7,5%, хотя в январе ожидал её роста на 1,3%. При этом в следующем году, по базовому сценарию фонда, ожидается восстановление, и экономика стран валютного союза вырастет на 4,7%, полагает МВФ. Это выше его январского прогноза на 3,3 процентного пункта.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.

Многие государства мира, включая ЕС, на фоне пандемии ввели масштабные запреты в области социально-экономический жизни, среди которых ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, ограничение авиа- и наземного сообщения. Экономика серьезно страдает от этой ситуации.