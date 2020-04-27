МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Возможная реализация идеи Банка России освободить граждан от необходимости самостоятельно страховать присущие ипотеке риски и переложить это на кредитора может привести к росту ставок на этом рынке, заявили РИА Новости в нескольких кредитных организациях.

Ранее в понедельник ЦБ представил новые предложения, согласно которым граждане могут быть освобождены от необходимости самостоятельно и за свой счет страховать присущие ипотеке риски. Эта концепция предлагает самим кредиторам за свой счет страховать предмет залога, а также жизнь и здоровье заемщика. В настоящее время при получении ипотечных кредитов заемщики, как правило, должны застраховать от рисков ущерба и утраты приобретаемую и передаваемую в залог кредитору недвижимость, а также в большинстве случаев — свои жизнь и здоровье.

Как пояснила агентству руководитель центра разработки ипотечных продуктов Промсвязьбанка (ПСБ) Марина Заботина, сейчас у ипотечных клиентов есть выбор, страховать или не страховать приобретаемую в кредит недвижимость, просто, как правило, при страховании банк устанавливает ставку по кредиту на несколько процентных пунктов ниже, чем в случае отказа клиента от страховки. А предложение ЦБ предусматривает, что недвижимость по всем жилищным кредитам будет застрахована в обязательном порядке, а не по выбору клиента, обращает внимание она.

"С одной стороны, это поможет снизить как риски банка, так и самого заемщика. С другой стороны, во избежание дополнительных трат банки будут закладывать расходы на страхование в процентную ставку по кредиту, что может привести к росту ипотечных ставок на рынке", — указала Заботина. При этом, по ее словам, общая стоимость кредита не должна измениться – "если раньше заемщики несли расходы по страховке напрямую, то теперь, они будут заложены косвенно".

Зампредседателя правления банка "Зенит" Дмитрий Юрин также, обращая внимание, что предложение ЦБ приведет к увеличению соответствующих расходов банка, считает, что это "может повлиять на размер ипотечной ставки". При этом экономия клиента ориентировочно может составить около 0,5% от остатка долга ежегодных расходов заемщика на страховку, отметил Юрин.

Что же касается других параметров рынка, то в ПСБ в целом полагают, что это не повлияет на ипотечный спрос и объем одобрений, поскольку банки оценивают платежеспособность заемщика и залог вне зависимости от наличия или отсутствия страховки. Также в банке считают, что, скорее всего, новый порядок будет распространяться только на новые кредиты, поскольку в действующих кредитных договорах уже закреплены обязанности заемщиков.