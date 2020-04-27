МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ призывает региональные власти убедить аптечные сети продавать медицинские или гигиенические маски, а также не исключает выпуска нормативного акта, предписывающего аптекам в обязательном порядке иметь в ассортименте данную продукцию, сообщил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

Спрос на медицинские маски резко увеличился во всем мире на фоне ситуации с коронавирусом. По словам замминистра, сейчас маски можно приобрести не во всех аптеках страны, хотя самих изделий производится и завозится достаточное количество. Так, по данным пресс-службы ведомства, за апрель Россия произвела почти 140 миллионов масок самостоятельно и поставила еще 105 миллионов изделий из Китая. Ежедневно отечественные производители создают более 8 миллионов масок. Торговые сети при этом уже сформировали запас из более чем 28 миллионов масок разных типов.

"Очень бы хотелось, чтобы аптечные сети проявляли активность, и эти маски появлялись в том числе и у них. За эту историю в большей степени отвечают региональные власти и те подразделения, которые отвечают в регионах за здравоохранение, вот хотелось бы, чтобы они поработали с представителями аптек и объяснили, что маски должны быть не только в розничной торговле, но и, прежде всего, в аптечных сетях", — сказал Евтухов в эфире телеканала "Россия 24".

В середине апреля российские аптеки, в том числе, получили разрешение на продажу тканевых немедицинских масок, изготовленных по техническим условиям Минпромторга.

"Больше недели назад они (аптеки — ред.) получили разъяснение, что они имеют право у себя продавать такие маски, но как-то не очень охотно они их берут. Может быть, это не столь доходный товар, как лекарства. Судя по всему, нам придется идти на такую крайнюю меру, как выпуск нормативного акта правительства, который будет предписывать аптекам в обязательном порядке в ассортименте иметь медицинские либо лицевые гигиенические маски, потому что есть спрос у населения, чтобы купить маску не в торговой сети, а в профильном учреждении", — заявил замминистра.

Как отмечается на сайте Всемирной организации здравоохранения, медицинские маски могут быть эффективны только в комбинации с регулярным мытьем рук или обработкой их спиртосодержащим антисептиком. Правила использования тканевых многоразовых масок отличаются от правил применения одноразовых медицинских масок.