ЛОНДОН, 27 апр /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Британский профсоюз Unite, представляющий интересы компаний авиационной и аэрокосмической отраслей, предложил правительству страны долгосрочный план по спасению индустрии на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Соответствующее письмо профсоюз направил в понедельник в минфин и министерство транспорта. Ранее власти страны обещали рассмотреть вопрос о поддержке авиационной отрасли, однако до сих пор не представили какого-либо решения.

По мнению Unite, властям необходимо защитить ключевых представителей сектора, к которым относятся аэропорты, авиакомпании и авиадиспетчерская служба. При сохранении этих направлений авиационный сектор Британии останется жизнеспособным, считают в объединении.

В качестве возможных мер поддержки предложено выделение кредитов или выкуп государством долей в компаниях, помощь при погашении кредитов, разрешение не выплачивать дивиденды, проводить buy back акций или увеличивать капитал в течение года после погашения кредитов. При этом вся финансовая поддержка и кредиты должны предоставляться при условии, что компании имеют четкую программу перехода к более эффективным и экологичным моделям в сфере путешествий.

"План Unite похож на те, которые обсуждаются и продвигаются профсоюзами и авиационными группами в Евросоюзе, и сопоставим с финансовой помощью в размере 45 миллиардов долларов, которую правительство США недавно предоставило своей авиационной отрасли", — подчеркнули в профсоюзе.

Глава Unite Лен МакКласки отметил, что даже во время пандемии COVID-19 авиационная отрасль "продолжает играть жизненно важную роль, доставляя критически важные грузы, такие как лекарства, а также репатриируя граждан со всего мира". После завершения карантина отрасль будет выглядеть совершенно иначе.

"Очевидно, что авиационный сектор Великобритании не перезапустится полностью после карантина, и если мы хотим иметь жизнеспособную отрасль, в которой нуждается Великобритания и которая предоставляет сотни тысяч рабочих мест, необходимы дальнейшие радикальные действия", — заявил он.

"Нам нужен сектор, который отвечает потребностям экономики и общества, а не акционеров и директоров, и в то же время сохраняет занятость. План Unite способствует достижению этой цели", — добавил глава объединения.