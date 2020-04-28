МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в марте выросла до 2,5% с уровня февраля в 2,4%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Число безработных в стране в марте составило 1,76 миллиона человек, что на 20 тысяч (на 1,1%) выше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 41,98 миллиона человек, снизившись на 200 тысяч человек (на 0,5%) в годовом выражении.