МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Большая часть бизнеса поддерживает отмену всех налоговых и неналоговых платежей для малых и средних предпринимателей в 2020 году на фоне распространения нового коронавируса, показало исследование Торгово-промышленной палаты России "Бизнес-барометр".

Палата с 20 по 27 апреля провела опрос предпринимателей из 83 субъектов, всего было заполнено порядка 22 тысяч анкет. "Важно отметить, 71% опрошенных респондентов призывают к отмене всех налоговых и неналоговых платежей для МСП в 2020 году; 68% для продолжения деятельности необходимы гранты или невозвратные субсидии на размере 30% от оборота компаний в 2019 году", — показало исследование.

Результаты исследования показали, что 13% предпринимателей смогли адаптироваться к сложившейся ситуации и отметили положительную динамику в своем бизнесе. При этом основная часть – более 70% – борются за свой персонал и не увольняют сотрудников. При этом 8% проголосовавших остановили сокращения в компаниях, услышав о субсидиях на заработную плату.

Для сохранения своего бизнеса 62% респондентов просят об арендных каникулах и отмене налога на имущество и землю за 2020 год, а 59% предпринимателей нуждаются в долгосрочных беспроцентных кредитах на пополнение оборотного капитала и развитие деятельности, 53% считают необходимым приравнять ставки по тарифам на услуги естественных монополий для бизнеса к ставкам тарифов для населения.

Почти половина опрошенных (48%) призывают снизить страховые взносы до 15% на всю заработную плату и треть опрошенных выступают за возврат бизнесу всех страховых взносов, уплаченных в первом квартале текущего года. При этом 82% респондентов уверены в том, что необходимо объявить все отрасли наиболее пострадавшими от коронавируса с включением их в меры государственной поддержки.

С таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину ранее в апреле обратилась большая четверка бизнес-объединений — Торгово-промышленная палата РФ, "Опора России", "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей. В коллективном письме она попросила признать бизнес во всех сферах пострадавшим от последствий коронавируса и оказать ему поддержку.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТПП

Торгово-промышленная палата России считает необходимым в условиях распространения коронавируса внести изменения в нацпроект по малому и среднему предпринимательству и переориентировать его на поддержку и сохранение сектора, заявил глава палаты Сергей Катырин.

"Еще год назад, обсуждая национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", мы поддержали установленную цель в 25 миллионов субъектов МСП (численность занятых в 2024 году – ред.). Сегодня численность малых и средних компаний стремительно уменьшается – поэтому уже сейчас надо вносить изменения в нацпроект, переориентирующие все меры поддержки на сохранение сектора", — заявил Катырин, которого цитирует палата.

С этой целью палата подготовила еще один, третий пакет системных предложений для включения в комплекс мер правительства России по поддержке бизнеса в связи с чрезвычайными мерами в экономике, отметил Катырин.

"Помимо этого уже сейчас надо формировать целый комплекс системных мер поддержки бизнеса в административной, налоговой, кредитно-финансовой, контрольно-надзорной и других сферах для того, чтобы максимальным образом эффективно стимулировать процессы скорейшего восстановления уровня активности национальной экономики, в том числе и в секторе малых и средних предприятий. Пакет таких предложений по пост-кризисной поддержке уже готовится ТПП России и в ближайшее время будет направлен в правительство России для рассмотрения", — заявил он.

Палата в рамках исследования "Бизнес-барометр" с 20 по 27 апреля провела опрос предпринимателей из 83 субъектов, всего было заполнено порядка 22 тысяч анкет. Исследование показало, что половина опрошенных компаний в настоящий момент не включены в список тех, кто может воспользоваться мерами кредитно-финансовой поддержки. При этом они хотели бы иметь к ней доступ.

При этом, трети опрошенных предпринимателей при обращении за кредитными каникулами, кредитом на заработную плату, за реструктуризацией кредитов и новым кредитом – банками было отказано без объяснения причин. Около 50% предпринимателей заявили, что не планируют обращаться в банки за поддержкой, так как не видят в предлагаемых мерах реальной помощи, а также указали, на избыточные требования к документам, которые предъявляют банки.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, напротив, в пятницу отметил позитивные изменения в выдаче банками зарплатных кредитов под 0% малым и средним предприятиям и заявил, что банки стали реже отказывать им без обоснования. Ранее Титов рассказал, что российские банки отклоняют большинство заявок на зарплатные кредиты под 0%. После этого глава МЭР Максим Решетников решил лично проверить ситуацию в банках.