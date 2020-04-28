МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Премьер-министром Михаилом Мишустиным дано поручение Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой до 29 апреля определиться с концепцией снятия или смягчения мер, введенных из-за коронавируса, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

"Роспотребнадзору в рамках исполнения пункта 4 перечня поручений от 24 апреля 2020 года… завершить подготовку концепции снятия (смягчения) ограничений, введённых в связи распространением новой коронавирусной инфекции, в условиях завершения пандемии данной инфекции, и соответствующих методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации. Срок – до 29 апреля 2020 года", — говорится в перечне поручений.