МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Совет директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) назначил проведение годового собрания акционеров на 29 мая в заочной форме, финальные дивиденды за 2019 год в размере 1,507 рубля на акцию не пересматривались, следует из сообщения компании.

Совет директоров также рекомендовал акционерам утвердить распределение прибыли ММК по результатам 2019 отчетного года, с учетом ранее выплаченных дивидендов. В частности, по итогам первого квартала на сумму 16,627 миллиарда рублей, из расчета 1,488 рубля на акцию, второго квартала — в размере 0,690 рубля на бумагу, или 7,71 миллиарда рублей в целом. Выплаты за третий квартал составили 1,65 рубля на акцию в сумме 18,438 миллиарда рублей.

"В ходе предстоящего годового собрания акционерам ММК предстоит рассмотреть вопрос о выплате финальных дивидендов за 2019 год. Рекомендация по их размеру была выдана советом директоров в начале февраля этого года и не менялась", — отметили в пресс-службе ММК.

По итогам работы компании за четвертый квартал 2019 года совет директоров ранее рекомендовал дивиденды в размере 1,507 рубля на акцию, что предполагает совокупный размер выплат почти на 16,84 миллиарда рублей (соответствует 100% свободного денежного потока за отчетный период).

Кроме того, в среду ММК планирует опубликовать отчет по МСФО за первый квартал 2020 года и представить рекомендации совета директоров по дивидендам за этот период.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии РФ. Активы компании представляют крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. В 2019 году группа снизила производство стали на 1,6% — до 12,46 миллиона тонн. Основным бенефициаром ММК является председатель совета директоров Виктор Рашников (84,26% акций), в свободном обращении находится 15,7%.