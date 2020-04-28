МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. "Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, в январе-марте 2020 года получил чистый убыток по РСБУ в размере 31,6 миллиарда рублей против чистой прибыли в размере 26,963 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчетности компании.

Выручка производителя в первом квартале уменьшилась на 25,5% — до 32,533 миллиарда рублей. Валовая прибыль — на 35,8%, до 21,071 миллиарда рублей. Прибыль от продаж снизилась на 48,2% — до 12,62 миллиарда рублей. При этом прочие расходы увеличились до 47,196 миллиарда рублей против 5,59 миллиарда в январе-марте 2019 года.

"Снижение чистой прибыли за три месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составило 58,56 миллиарда рублей, в основном за счет увеличения отрицательных курсовых разниц на 63,30 миллиарда рублей в связи с изменениями курса валют", — сообщили РИА Новости в компании.

Активы "Уралкалия" по состоянию на 31 марта составили 855,34 миллиарда рублей, увеличившись на 6,7% по сравнению с показателем на конец 2019 года. Долгосрочные обязательства выросли на 21,5%, до 364,237 миллиарда рублей, краткосрочные — на 18,6%, до 132,847 миллиарда.

Производственные активы "Уралкалия" включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. "Уралхим" Дмитрия Мазепина владеет 20,3% в уставном капитале "Уралкалия", компания Rinsoco Trading Дмитрия Лобяка — 23,48%.