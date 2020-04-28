МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о выступлении Владимира Путина в ходе совещания с регионами и кабмином во вторник.
"Действительно, у президента Путина запланировано большое выступление. Это действительно так. Но я не буду ничего анонсировать, давайте дождемся этого совещания", — сказал Песков.
Совещание начнется в период с 15.00 до 16.00 по московскому времени, сообщил он.
В ходе совещания выступят глава Роспотребнадзора Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минздрава Михаил Мурашко, губернаторы Мурманской, Сахалинской и Белгородской областей, врио губернаторов Иркутской области и Севастополя.
https://1prime.ru/state_regulation/20200428/831349006.html