МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Неверно рассуждать об отдельных мерах поддержки для среднего класса в связи с пандемией коронавируса, существует программа для всей страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, такого плана нет, и его и не должно быть. Есть меры поддержки всему населению. Всему населению. И выделять только средний класс, конечно, это совершенно неверный подход", — сказал он журналистам, ответив на вопрос, существует ли у Кремля план поддержки среднего класса.

Пресс-секретарь напомнил, что есть два уже обнародованных пакета мер поддержки, а также продолжается внимательный мониторинг ситуации.

На вопрос, стремятся ли в Кремле сохранять средний класс, Песков ответил: "Любая страна стремится, а как же? Это не в Кремле, а любое государство стремится. Конечно".

На уточняющий вопрос о том, стремятся ли сохранить тот средний класс, о котором ранее говорил президент, причислив к нему большинство населения страны, Песков отметил, что есть разные методики определения среднего класса. "Когда об этом говорил Владимир Путин, он говорил о разных методиках определения среднего класса. И в первую очередь, методиках международных организаций", — сказал Песков.

"Речь идет о необходимости минимизации последствий для всех людей в нашей стране, последствий коронавирусного кризиса. И в том числе, экономического измерения этого кризиса. Не выделяя среднего класса", — подчеркнул он.

Песков напомнил, что в первом пакете мер поддержки были шаги, направленные на поддержку в первую очередь нуждающихся слоев населения. "Именно это являлось и является приоритетом", — резюмировал он.