МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Банк России, понимая характер и масштаб экономического шока из-за коронавируса, может снижать ставку большими шагами, чем раньше, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Банк России на заседании в минувшую пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 года — начала 2014 года. Данный шаг регулятора означает выход на стимулирующую денежно-кредитную политику, что должно поддержать российскую экономику в условиях коронавируса. При этом регулятор оценивает дополнительный потенциал снижения ключевой ставки в один процентный пункт. Стандартным в рамках денежно-кредитной политики ЦБ считается шаг в 0,25 процентного пункта.

"Для экономики важно будет получить поддержку, в том числе относительно дешевые деньги, прежде всего после "разморозки". Именно поэтому мы так акцентируем внимание на том, что у нас еще есть потенциал для дальнейшего снижения ставки. И, понимая характер и масштаб экономического шока, с которым мы сейчас столкнулись, мы говорим о том, что можем снижать ставку большими шагами, чем раньше", — сказала Набиуллина на совещании по вопросам банковской деятельности под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина.