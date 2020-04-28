НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр — ПРАЙМ. Азиатский банк развития (АБР) во вторник выделил Индии займ в размере 1,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом, локализацию и профилактику заболеваний, а также на защиту бедных и экономически уязвимых слоев общества, говорится в сообщении банка.

"АБР полностью привержен поддержке правительства Индии в его ответе на этот беспрецедентный вызов. Фонд быстрой выдачи средств является частью более широкого пакета поддержки, который АБР будет оказывать в тесной координации с правительством и другими партнерами по развитию. Мы полны решимости поддержать индийские программы реагирования на COVID-19 и обеспечить их эффективную поддержку народу Индии, особенно бедным и уязвимым", — сказал президент АБР Масацугу Асакава.

Отмечается, что программа АБР "Активное реагирование и поддержка расходов в связи с COVID-19" (COVID-19 Active Response and Expenditure Support, CARES) будет способствовать улучшению доступа в странах-членах банка к медицинским учреждениям, а также социальной защите более 800 миллионов человек, включая семьи за чертой бедности, фермеров, рабочих, женщин и многих других. Банк планирует выделить на эту программу 20 миллиардов долларов.

"В среднесрочной перспективе АБР будет поддерживать усилия правительства и координировать свои действия с другими партнерами по развитию для стимулирования экономики, наращивания потенциала для мониторинга и оценки государственных программ и повышения устойчивости экономики к будущим потрясениям", — отмечается в сообщении.

Индия ранее приняла ряд программ по сдерживанию COVID-19, в частности принят проект финансирования сектора здравоохранения на сумму 2 миллиарда долларов и пакет помощи бедным в размере 23 миллиардов долларов.

По данным на вторник, в Индии коронавирусом заразились более 29 тысяч человек, лечение проходят более 21 тысячи заболевших. Победили болезнь 6,8 тысячи человек, погибли 934.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.