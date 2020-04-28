МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Рост числа подаваемых заявок на патенты в РФ по итогам прошедшего квартала стал сильнейшим за предыдущие 10 лет и составил 23%, рассказал руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

"В первом квартале этого года совершилось то, что мы давно ожидали, — резкий рост патентной активности. Рост патентной активности за первый квартал этого года — 23%. В течение последних десяти лет мы не знали такого феномена, и сейчас — наиболее для нас критичное состояние, когда мы понимаем, что в апреле-мае произойдет сокращение подачи заявок на изобретения, на другие объекты интеллектуальной собственности", — заявил он в ходе онлайн-брифинга.

При этом число заявок, поданных в электронном виде, за первый квартал возросло на 10%. В частности, количество заявок на полезные модели выросло на 8% в годовом выражении, на товарные знаки — на 11%, а на изобретения — на 10%.