КИЕВ, 28 апр — ПРАЙМ. Президентом Украины Владимиром Зеленским подписан закон о рынке земли.

"Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 552-IX, который Верховная рада приняла 31 марта 2020 года", — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Рада приняла закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, в конце марта. Согласно закону, первые два года землю смогут покупать только физические лица — граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года землю смогут покупать, как и предполагалось базовой моделью, украинские юридические лица не более 10 тысяч гектаров в одни руки. Иностранцы купить землю на Украине не смогут. Принятие документа является критически важным для заключения новой кредитной программы с Международным валютным фондом.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу — ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.