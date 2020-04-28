ВАШИНГТОН, 28 апр — ПРАЙМ. Стимулирующие меры конгресса для экономики привели к тому, что для половины временно неработающих американцев пособие по безработице оказалось выше, чем их зарплата, сообщает во вторник газета Wall Street Journal.

Это означает, что многие низкооплачиваемые работники смогут избежать финансовых проблем из-за вынужденного карантина. Однако это может затруднить возобновление работы бизнеса, потому что у работников нет финансового стимула выходить на работу до истечения "бонуса" к пособию, который выдается до августа.

Принятый конгрессом закон добавил 600 долларов к еженедельному пособию по безработице до 31 июля. В сумме с пособиями, которые выплачивают штаты, средние выплаты уволенным или отправленным в неоплачиваемый отпуск сотрудникам составят 987 долларов, тогда как в прошлом году они составляли в среднем около 378 долларов.

При этом данные министерства труда показывают, что половина полностью занятых сотрудников зарабатывали в первом квартале 2020 года менее 957 долларов в неделю, то есть меньше, чем средние выплаты по безработице в настоящее время.

Газета предполагает, что некоторые работники, которых отправили в вынужденный отпуск, могут обратиться к работодателю с просьбой продлить такое положение дел до августа. При этом работодатель может отказаться, и тогда работнику придется вернуться на работу. Бизнесу, чтобы получить государственную помощь, необходимо удерживать сотрудников на работе и платить им зарплату, так что многие владельцы бизнеса постараются вернуть сотрудников, даже если это для тех и не выгодно, отмечает газета.