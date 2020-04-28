ПАРИЖ, 28 апр — ПРАЙМ. Магазины во Франции, закрытые из-за эпидемии коронавируса, смогут открываться с 11 мая, заявил во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента) страны.

Строгие ограничения на передвижение людей действуют во Франции с 17 марта и, как ожидается, будут ослаблены с 11 мая. В стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения. По последним данным, в стране выявлены более 128 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 23,2 тысячи человек скончались.

"Торговые точки будут открываться с 11 мая. Все, кроме кафе и ресторанов, смогут открыться начиная с 11 мая", — сказал он, представляя план по выходу из карантина.

Глава правительства отметил, что продавцам и покупателям рекомендуется носить маски.

По словам Филиппа, местные власти могут ограничивать открытие рынков и больших торговых центров.

Решение по поводу открытия кафе и ресторанов после введенного из-за коронавируса карантина во Франции будет приниматься в конце мая, заявил Филипп.

Представляя план выхода из режима карантина, премьер-министр отметил, что если реальные цифры новых случаев заражения будут соответствовать прогнозам, "начнется период, который продлится до 2 июня". "В конце мая, например, мы примем решение об открытии кафе и ресторанов", — добавил Филипп.

В то же время, если ситуация окажется хуже ожиданий, ослабление ограничений может быть отложено, также следует из его слов.

"Если с приближением 11 мая число выявляемых каждый день новых случаев коронавируса не будет лежать в планируемых границах, мы должны будем сделать выводы. Если цифры не будут им соответствовать, мы не снимем карантин 11 мая", — подчеркнул Филипп.