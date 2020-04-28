МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в апреле опустился до 86,9 пункта с пересмотренного показателя марта в 118,8 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали снижение показателя до 87,9 пункта с первоначального значения марта в 120 пунктов.

Индекс экономических ожиданий в США в апреле вырос до 93,8 пункта с пересмотренного показателя марта в 86,8 пункта. Первоначальный показатель предыдущего месяца составлял 88,2 пункта.

Индекс экономических условий в отчетном месяце упал до 76,4 пункта с пересмотренного мартовского значения в 166,7 пункта. Первоначальный показатель в прошлом месяце составлял 167,7 пункта. Падение стало рекордным за историю наблюдений, отмечается в релизе, и такая динамика отражает резкое снижение экономической активности из-за кризиса вокруг пандемии коронавируса.

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.