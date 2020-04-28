МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ планирует использовать механизм квоты на экспорт зерновых культур и в дальнейшем: учитывая спрос на российское зерно за рубежом, отсутствие мер контроля может привести к его нехватке внутри страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза.

Правительство РФ в конце марта приняло постановление о введении квоты на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы из России за пределы ЕАЭС в объеме 7 миллионов тонн. Ограничения должны были действовать по 30 июня 2020 года. Минсельхоз РФ в воскресенье сообщил, что экспортеры зерна 26 апреля полностью выбрали объем квоты, и выпуск новых деклараций для целей экспорта прекращен.

"Российское зерно пользуется повышенным спросом на рынках третьих стран, и отсутствие мер контроля может привести к нехватке зерна на внутреннем рынке. Министерство планирует использовать данный механизм (квоту — ред.) и в дальнейшем", — сказали в Минсельхозе.

Министерство указывает, что в настоящее время в России и странах ЕАЭС отмечается высокая потребность в зерне со стороны переработчиков. В связи с этим, добавили в ведомстве, трейдеры имеют возможность перенаправить продажи и реализовать зерно на рынке России и государств союза.