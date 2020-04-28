МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин дал поручение кабинету министров наращивать выпуск товаров, которые необходимы для борьбы с коронавирусом.

"Даже с учетом принятых мер, ощутимого роста собственного производства и крупных импортных закупок, дефицит по ряду позиций техники, оборудования, расходных материалов, сохраняется. Поэтому поручаю правительству, Минпромторгу, продолжить и организовать работу так, чтобы ежедневно наращивать производство", — сказал глава государства в ходе совещания по противодействию распространению коронавируса в регионах.

"Прошу обеспечить жесткий постоянный контроль за исполнением таких планов. Максимально использовать промышленный потенциал регионов, малого и среднего бизнеса", — добавил Путин.

По его словам, на поддержку экономики и населения в условиях пандемии выделены беспрецедентные ресурсы, а губернаторы несут персональную ответственность.

"Для того, чтобы поддержать экономику, российские семьи, сохранить занятость и доходы граждан, мы последовательно приняли несколько пакетов мер. Выделили на них беспрецедентные ресурсы, решения вырабатывались буквально в считанные часы, ложились в основу законопроектов сразу в ходе рабочих совещаний", — сказал он.

"Также… оперативно должна строиться работа по их реализации, руководители федеральный ведомств, главы регионов несут за это персональную ответственность", — сказал он.