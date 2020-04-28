МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в ходе совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах заявил, что пик по эпидемии в России еще не пройден.

"Специалисты, ученые, а мы находимся с ними в постоянном контакте, сверяем наши планы и действия, говорят о том, что пик еще не пройден. Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией", — сказал Путин.

Он заявил, что число новых случаев коронавируса в РФ относительно стабилизировалось.

"Ежедневное число новых случаев выявления болезни относительно стабилизировалось", — сказал президент.