МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов в праздничные дни быть на рабочих местах, действовать выверенно и соразмерно уровню угроз и не принимать решения на эмоциях.

"Второе. Главы субъектов федерации сохранят дополнительные полномочия. В предстоящие дни прошу всех вас быть на рабочих местах. Вновь обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, нужно действовать выверенно, соразмерно уровню угроз и реальной ситуации в территориях. Категорически нельзя принимать решения на эмоциях или под копирку. То, что оправданно, обоснованно в одних регионах, в других, напротив, может лишь навредить", — сказал Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.

У регионов должно сохраняться пространство для маневра и гибких решений в ситуации с коронавирусом, заявил президент.

"У них (регионов — прим. ред.), как и прежде, должно сохраняться пространство для маневра, для гибких самостоятельных решений для того, чтобы принимать их адекватно обстановке на местах, сверяясь с мнением специалистов. В каких-то регионах жесткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учетом всех рисков — двигаться в сторону его смягчения", — сказал Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ, кадры которого были показаны в эфире канала "Россия 24".