Путин: на поддержку экономики и населения в свете пандемии выделены огромные ресурсы
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. На поддержку экономики и населения в условиях пандемии выделены беспрецедентные ресурсы, а губернаторы несут персональную ответственность, заявил президент России Владимир Путин.
"Для того, чтобы поддержать экономику, российские семьи, сохранить занятость и доходы граждан, мы последовательно приняли несколько пакетов мер. Выделили на них беспрецедентные ресурсы, решения вырабатывались буквально в считанные часы, ложились в основу законопроектов сразу в ходе рабочих совещаний", — сказал он.
"Также… оперативно должна строиться работа по их реализации, руководители федеральный ведомств, главы регионов несут за это персональную ответственность", — сказал он.
https://1prime.ru/state_regulation/20200428/831354252.html