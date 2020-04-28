МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. На поддержку экономики и населения в условиях пандемии выделены беспрецедентные ресурсы, а губернаторы несут персональную ответственность, заявил президент России Владимир Путин.

"Для того, чтобы поддержать экономику, российские семьи, сохранить занятость и доходы граждан, мы последовательно приняли несколько пакетов мер. Выделили на них беспрецедентные ресурсы, решения вырабатывались буквально в считанные часы, ложились в основу законопроектов сразу в ходе рабочих совещаний", — сказал он.

"Также… оперативно должна строиться работа по их реализации, руководители федеральный ведомств, главы регионов несут за это персональную ответственность", — сказал он.