МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на фоне коронавируса поручил правительству начать подготовку на перспективу общенационального плана действий по нормализации доходов населения и роста экономики РФ.

"Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного, общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики", — сказал Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионах РФ.

Надо приступить к такой работе не откладывая, отметил глава государства. "Уже сейчас готовить необходимые решения и консолидировать под них нужные ресурсы, чтобы мы могли развернуть такую программу на полную мощность согласованно, с поэтапным выходом из эпидемиологической обстановки и связанных с нею ограничений", — добавил Путин.

По его словам, стратегической задачей общенационального плана действий по нормализации деловой жизни является обеспечение структурных изменений в экономике с учетом новой реальности.

"Стратегическая задача такого общенационального плана действий — не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные структурные изменения в российской экономике с учетом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире", — сказал глава государства.