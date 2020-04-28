МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ разрешило инвестировать средства ФНБ в государственные долговые инструменты Китая в юанях, соответствующее постановление, подписанное премьером 26 апреля, опубликовано на официальном портале нормативных актов.

Документ вносит изменения в действующее постановление "О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния" и включает Китай в перечень стран, в долговые инструменты которых можно вкладывать средства фонда.

В документе уточняются требования к таким бумагам: объем выпуска облигаций Китая должен быть не менее 1 миллиарда юаней.

Сейчас средства ФНБ до достижения его объема планки в 7% ВВП можно инвестировать только в самые надежные долговые инструменты иностранных государств. Помимо Китая, в перечень входят семнадцать стран: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Канада, Люксембург, Нидерланды, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция и Япония.

Одновременно постановление включает юань в список валют для инвестирования средств ФНБ, куда до этого входили всего семь резервных валют: доллар США, евро, фунт стерлингов, австралийский и канадский доллар, швейцарский франк и японская иена.