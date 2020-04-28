МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. В ближайшие дни в Москве начнется выплата "детских" доплат безработным гражданам в размере 3 тысяч рублей в месяц, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"По решению президента России в ближайшие дни мы начнем выплату "детских" доплат безработным гражданам в размере 3 тысячи рублей в месяц. Эти деньги будут выплачиваться в дополнение к федеральному и региональному пособию по безработице", — написал Собянин.

Он отметил, что, таким образом, максимальный размер выплат безработным составит 19 500 рублей (12 130 рублей за счет федерального бюджета и 7 370 рублей за счет бюджета Москвы) + 3 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в месяц.