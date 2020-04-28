МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. Объединенная зерновая компания (ОЗК) выявила необоснованное завышение цен элеваторами на отгрузку зерна федерального интервенционного фонда (ЗФИФ) в Омской области, сообщается на сайте компании.

ОЗК является госагентом при проведении закупочных и товарных интервенций на рынке сельхозпродукции. Компания отмечает, что в рамках товарных интервенций продолжает работу по предотвращению незаконных действий элеваторов-хранителей ЗФИФ по завышению цен на услуги отгрузки и оперативно реагирует на жалобы покупателей.

"В частности, АО "ОЗК" направило обращение в Федеральную антимонопольную службу о завышении расценок на отгрузку ЗФИФ отдельными хранителями Омской области, где были выявлены случаи необоснованного завышения цен до 1500 рублей, тогда как средняя стоимость отгрузки по Сибирскому федеральному округу не превышает 700 рублей. Указанные факты выявлены на ОАО "Чистоозерное хлебоприемное предприятие", АО "Чановский элеватор", ОАО "Называевский элеватор", — говорится в сообщении.

Аналогичная работа проводится и в дочерних обществах компании. Так, Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП) в данный момент готовит обращение в ФАС по навязыванию дополнительных агентских услуг ООО "Миллеровозернопродукт" (Ростовская область).

ОЗК отмечает, что ни одна жалоба не остается без внимания. "Работа с ЗФИФ — вопрос национальной продовольственной безопасности, а государственные торговые интервенции — это не повод для спекуляций", — указывается в сообщении. Основной задачей этих интервенций является стабилизация цен на рынке зерна, в связи с чем недопустимо устанавливать монопольно высокую цену на отгрузку зерна, приобретенного из фонда в рамках интервенций, отмечает компания.

Сообщается также, что ОЗК совместно с Минсельхозом, ФАС и другими контролирующими органами продолжит работу по выявлению и предотвращению фактов незаконного завышения цен и навязывания иных услуг.