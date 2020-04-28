МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. Низкие цены на нефть российской марки Urals в апреле привели к тому, что доходность от ее экспорта для добывающих компаний будет отрицательной и составит минус 3 доллара за баррель, подсчитало международное ценовое агентство Argus.

"В апреле 2020 года выручка от экспорта нефти в России будет отрицательной – минус 3 доллара за баррель за вычетом транспортных расходов и налогов", — пишет агентство, отмечая, что в этих расчетах не учтены льготы.

В материале поясняется, что в 2019 году при цене Urals в Северо-Западной Европе на уровне 63 долларов за баррель, российские добывающие компании получали 16 долларов за баррель после вычета транспортных расходов (фрахт, перевалка и внутренний трубопроводный транспорт) и федеральных налогов.

По факту экономика экспорта Urals в прошлом году выглядела так: цена барреля составляла 63 доллара, из них 6 долларов уходило на транспортировку, 13 долларов — на экспортную пошлину, получался нетбэк (для поставок из Западной Сибири) в 44 доллара за баррель, а с учетом НДПИ в 28 долларов доход добывающей компании от экспорта одного барреля составлял 16 долларов.

Но в апреле 2020 года экономика экспорта будет выглядеть следующим образом: средняя стоимость одного барреля Urals составит около 16 долларов за баррель, вычитая затраты на транспортировку в 6 долларов и экспортную пошлину в 7 долларов за баррель, получится нетбэк в размере всего 2 доллара, а с учетом НДПИ в 5 долларов доход компании от экспорта одного барреля составит минус 3 доллара за баррель.

"За вычетом OPEX (операционных расходов — ред.) доход будет еще ниже — в диапазоне от минус 6 долларов до минус 8 долларов за баррель", — пишет агентство. Отмечается, что негативно на доходах компаний от экспорта в апреле сказалась также повышенная пошлина, которая была рассчитана на основе более высоких цен на Urals в феврале-марте. Этот же фактор отразился на ставке НДПИ. При этом транспортные расходы, несмотря на ослабление рубля, выросли, так как снижение внутренней рублевой транспортировки нивелировал подорожавший фрахт.