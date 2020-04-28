МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. ВВП России в первом квартале 2020 года вырос на 1,8% в годовом выражении, следует из оценки Минэкономразвития.

Традиционно министерство экономического развития публикует свой обзор "Картина деловой активности" после публикации Росстатом оперативного доклада. Этот документ был опубликован 27 апреля.

При этом Минэкономразвития пока не публиковало обзора за апрель, однако данные за январь-март 2020 года обновились на сайте министерства.