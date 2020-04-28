МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. Снижение поставок российского трубопроводного газа в Европу в 2020 году может составить 15-30 миллиардов кубометров, говорится в исследовании Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" "Коронакризис: влияние COVID-19 на ТЭК в мире и в России".

"С учетом результатов первого квартала 2020 года и происходящего в странах Европы сокращения спроса, по итогам года можно ожидать снижения поставок российского трубопроводного газа в Европу на 15-30 миллиардов кубометров (в зависимости от сценария)", — сообщается в материале.

Как отмечают эксперты "Сколково", снижение добычи газа в России в марте на 12,3% в годовом выражении, до 59,4 миллиарда кубометров, обусловлено именно снижением экспорта — поставки "Газпрома" в Европу сейчас находятся на минимальных значениях с 2015 года.

"Кроме того, эти поставки придется осуществлять в условиях значительного падения цены реализации газа…. Низкие цены на нефть начнут играть "в плюс" концерну только начиная с поздней осени, когда долгосрочные контракты с нефтепродуктовой индексацией отразят нынешнее падение нефтяных котировок и газ "Газпрома" станет более конкурентоспособным. До той поры клиенты могут продолжать выбирать дешевый газ со спотового рынка", — пишут аналитики.

При этом влияние подешевевшей нефти на конкурентоспособность европейских поставок "Газпрома" будет ограниченным, ведь уже свыше 60% объемов по контрактам компании привязаны к котировкам хабов, отмечают эксперты "Сколково".

"Газпром" по итогам 2019 года снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 1,3% — до 199,2 миллиарда кубов. В этот объем входят и поставки в Китай по "Силе Сибири", которые начались в начале декабря и к концу года достигли 328 миллионов кубов. При этом динамику поставок по текущему году "Газпром" официально не раскрывал.