МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по МСФО в первом квартале текущего года снизилась на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 131 миллион долларов, сообщила компания.

Выручка снизилась на 7% и составила 1,71 миллиарда долларов. Операционная прибыль снизилась на 12%, до 283 миллиона долларов.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии РФ. Активы компании представляют крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. В 2019 году группа снизила производство стали на 1,6% — до 12,46 миллиона тонн. Основным бенефициаром ММК является председатель совета директоров Виктор Рашников (84,26% акций), в свободном обращении находится 15,7%.