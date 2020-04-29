МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Министерство финансов Республики Белоруссия установило ориентир ставки купонов по облигациям объемом 10 миллиардов рублей в диапазоне 8,25-8,5% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Данному ориентиру купона соответствует доходность к погашению 8,42-8,68% годовых. Заявки на облигации Белоруссия собирает в среду, техническая часть размещения предварительно назначена на 7 мая.

Эмитент намерен разместить на Московской бирже пятилетние облигации седьмой серии с полугодовыми купонами. Организаторами выступают Газпромбанк, банк "Открытие" и Совкомбанк, соорганизатор — Евразийский банк развития.

Замминистра финансов республики Андрей Белковец говорил в феврале, что Минск планирует вновь выйти на российский рынок заимствований во втором квартале текущего года за счет размещения облигаций на сумму не менее 10 миллиардов рублей с пятилетним сроком обращения.