МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ, Анастасия Сапрыкина. Домашний апрель, введенный для борьбы с коронавирусом в России, стал испытанием и для бизнеса, и для граждан. Как ситуация сказалась на работе Сбербанка и финансовом поведении граждан, много ли россиян обратились в банк за кредитными каникулами, куда инвестировать сбережения в период волатильности, а также когда стоит ожидать пика COVID-19 в Москве и по всей России, в интервью агентству "Прайм" рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

— Президент России Владимир Путин в связи с распространением в стране коронавируса объявил апрель нерабочим, а во многих регионах ввели режим самоизоляции. Как это отразилось на работе Сбербанка? Какой процент сотрудников банка сейчас переведен на удаленный режим?

— Мы заранее перевели обслуживание клиентов в дистанционные каналы, а многих сотрудников – на "удалёнку". В данный момент у нас из дома работают более 70 тысяч человек. В итоге нагрузка на наши внутренние технические системы выросла в несколько раз. К слову, сейчас в Сбербанке проходит до 21 тысячи видеоконференций в день. Но банк был к этому готов: мы заранее увеличили мощность наших удалённых каналов связи.

Темпы работы значительно выросли: если раньше на вывод нового продукта у нас уходило 2-3 месяца, то сейчас мы научились делать это за 2-3 дня. Один пример: только в пятницу 24 апреля было принято постановление правительства о льготном кредитовании системообразующих предприятий на пополнение оборотных средств. За выходные мы с Минэкономразвития разработали соответствующее соглашение и подготовили его к подписанию. Первые кредиты по новой программе будут выданы уже в ближайшие дни.

- Банк России и сами кредитные организации из-за пандемии призывают россиян пользоваться услугами через дистанционные каналы. Насколько у Сбербанка выросло число клиентов в онлайн-каналах на этом фоне? Какие услуги в основном россияне предпочитают получать удаленно, а для получения каких все еще отправляются в офисы?

— В целом мы фиксируем существенный переток в дистанционные каналы. Например, почти все заявки на потребительские кредиты оформляются сейчас в удаленном режиме. Количество людей, ежедневно использующих мобильное приложение, выросло примерно вдвое. В разгар пандемии мы отмечали, что половина, а в московском регионе около 70% всех заявок клиентов Сбербанка на ипотеку подавалось через сервис "ДомКлик".

Практически все банковские продукты сейчас доступны онлайн. Вы можете проводить платежи, оформить карту или кредит, открыть вклад, не выходя из дома. Мы даже организовали доставку ипотеки на дом. Сотрудники банка, обеспеченные средствами индивидуальной защиты, приезжают домой к клиенту для выпуска усиленной электронной цифровой подписи, подписания кредитной документации и отправки документов на регистрацию перехода прав собственности в электронном виде.

Мы стимулируем людей оставаться дома всеми возможными способами. В частности, мы рассказали пенсионерам, как воспользоваться помощью волонтеров: отправили 9 миллионов sms о горячей линии движения #мывместе и запустили автоматизированную справочную службу по приему заявок на волонтерскую помощь для пожилых и маломобильных граждан, а также по информированию населения о COVID-19. Для обучения пожилых людей пользованию онлайн-сервисами с конца марта идет ежедневная информационная кампания #СберегиБлизких на пенсионеров, их детей и внуков. В результате ежедневные подключения новых пользователей-пенсионеров к "Сбербанк онлайн" выросли с 2,8 тысяч до 47,6 тысяч.

- Ситуация с коронавирусом и ценами на нефть привела к введению в России права пострадавших заемщиков воспользоваться кредитными каникулами. Много ли заявок от физлиц на реструктуризацию по государственной программе банк уже одобрил?

— Всего мы одобрили более 32 тысяч заявок на 10 миллиардов рублей по государственным программам кредитных каникул, то есть в рамках 106-ФЗ и 76-ФЗ. Ипотечных кредитов из них касаются почти 6,6 тысячи заявок на 8 миллиардов рублей. Процент одобрения по ним превышает 70%.

- Кроме официальных кредитных каникул Сбербанк предлагает пострадавшим от коронавируса заемщикам собственную программу реструктуризации. В чём её отличия и каково соотношение реструктуризаций по собственной программе банка и по официальным кредитным каникулам?

— Главное отличие нашей программы – это полное отсутствие каких-либо ограничений на максимальный размер кредита. Напоминаю, что по 106-ФЗ вы можете претендовать на каникулы, если ваш кредит не превышает 4,5 миллиона рублей в Москве, 3 миллиона в Подмосковье, Санкт-Петербурге и регионах Дальнего Востока и 2 миллиона – во всех остальных регионах. Если же ваш кредит больше, по государственной программе вы уже не проходите, но можете претендовать на каникулы уже по собственной программе Сбербанка. С 25 марта мы одобрили 75 тысяч заявок на реструктуризацию по этой программе на 54 миллиарда рублей, в том числе 16,5 тысяч заявок на 35,6 миллиарда рублей – по ипотечным кредитам и 58,5 тысячи заявок на 18,4 миллиарда рублей – по всем остальным.

- Обострился ли спрос физических лиц на кредиты в апреле?

— Никакого ажиотажного спроса ни со стороны физических лиц, ни со стороны юридических мы не наблюдаем. С 30 марта – начала нерабочих дней – мы наблюдаем ожидаемое сокращение потока клиентов в отделения банка за потребительскими кредитами в связи со сложившейся обстановкой, при этом в удаленных каналах активность по потребительским кредитам находится на стабильно высоком уровне.

В целом финансовая грамотность существенно выросла, это позволяет людям грамотно оценить существующую ситуацию. При этом никаких дополнительных ограничений мы вводить не намерены, у нас всё работает в штатном режиме, все процедуры продолжат работать по существующим схемам, в рамках существующих лимитов и оценок. У отдельных аналитиков порой встречаются панические настроения, но я их не разделяю. Обращу внимание на два момент

Во-первых, на выходные ушла далеко не вся страна. Скажем, магазины, транспорт, банки, все жизнеобеспечивающие сервисы работают. Многие продолжают трудиться на «удалёнке». Во-вторых, мы привыкли к длинным выходным на Новый год и майские праздники. Так что нынешние выходные – не что-то принципиально новое.

- Многие российские банки начали поднимать ставки по ипотеке и вкладам. Видит ли Сбербанк в текущих условиях основания для такого шага?

— Ставки коммерческих банков зависят от ключевой ставки Банка России. Как Вы знаете, 24 апреля было решено снизить её на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых. Мы пока не вносили изменений в ставки по нашим продуктам.

— Банк России сообщил, что в марте наблюдался отток вкладов из российских банков, однако потом ситуация стабилизировалась. Как в банке с этим обстояли дела? Забирали ли россияне свои сбережения из Сбербанка?

— Мы не заметили большого оттока. Как я уже сказал, финансовая грамотность населения за последние годы заметно повысилась, и сейчас мы не наблюдаем существенных всплесков спроса ни на наличные, ни на кредиты, ни на открытие или закрытие вкладов. Никаких аномалий мы не видим. Люди ведут себя спокойно.

- В России вводится налог на доход по крупным вкладам. На ваш взгляд, может ли это спровоцировать переток вкладов в альтернативные накопительные или сберегательные продукты? В какие?

— Этот процесс уже давно идет – ставки по депозитам снижались, и вкладчики руководствовались естественным желанием получить максимальную отдачу от своих сбережений. Введение налога на проценты по крупным вкладам может ускорить этот переток.

Мы рекомендуем нашим клиентам исходить из того баланса риска и доходности, который подходит для достижения их конкретных инвестиционных целей. Вклады и облигации более надежны, но менее доходны. Акции и тем более сложные финансовые инструменты – более рискованный, но и потенциально более доходный вид вложений.

Промежуточное положение занимают ETF-фонды и смешанные портфели акций и облигаций. Всё большей популярностью пользуются индивидуальные инвестиционные счета, по которым клиентам полагается налоговый вычет, и накопительное страхование жизни.

Выступая перед студентами, я всегда советую им иметь финансовый план: основные желания превращать в цели, у которых есть стоимость и срок. Простые расчеты показывают, что, отказавшись в день всего от одной чашки кофе и грамотно инвестируя сэкономленные деньги, через 30 лет можно накопить на квартиру.

- Сбербанк построил модель с применением искусственного интеллекта, которая может спрогнозировать распространение в стране коронавируса. Расскажите, пожалуйста, о ней поподробнее. Какие факторы она берет во внимание?

— Над этой математической моделью 24 часа в сутки трудились лучшие специалисты Сбербанка по анализу больших данных и исследователи искусственного интеллекта. Для нее использовали эпидемиологический симулятор GLEAM, разработанный бостонским North Eastern University в 2009-2019 годах. Во внимание брали такие факторы, как распределение населения по районам и по странам, миграцию населения между этими районами с использованием всех видов транспорта и все возможные статусы заболевших – от восприимчивых к заболеванию до выздоравливающих.

- Какие сценарии развития ситуации с вирусом в России есть у модели и какой базовый прогноз?

— Было разработано несколько сценариев. Тот, который реализуется сейчас, говорит о том, что пик заболевания придется на первую декаду мая, а в Москве наступит несколькими днями ранее. Поэтому нам нужно по-прежнему соблюдать все правила самоизоляции, максимально оберегая наших родителей, бабушек и дедушек.

- Сбербанк также объявлял о запуске онлайн-теста на коронавирус. В чём его принцип?

— Тест позволяет по симптомам и внешним факторам оценить риск заболевания коронавирусом и вероятность того, насколько легко будет протекать болезнь. Подобные опросники есть во многих странах мира, включая США и Евросоюз, но только наш сервис сразу же выдает не только результаты, но и персонализированные рекомендации с учетом возраста и поведения пользователя. За две недели с момента запуска теста его прошли более 135 тысяч человек. Высокий риск заболевания коронавирусом выявлен у 9% из них. Тестирование также показало, что в тяжелой форме в случае заражения болезнь перенесут 16% опрошенных, а в группе людей старше 65 лет – каждый четвертый.

- Какие закономерности выявили первые результаты теста?

— Симптомы Covid-19 чаще встречаются у людей в возрасте от 15 до 49 лет, мужчин и курильщиков. Самые распространенные симптомы – это упадок сил (14%), кашель (8%) и головная боль (7%). Наиболее благополучные из крупнейших городов – Казань, Омск, Пермь, Хабаровск и Киров. Там процент респондентов, имеющих симптомы, самый низкий. Доля жителей, соблюдающих самоизоляцию, выше всего в Москве (69%), следом идут Ярославль (60%) и Санкт-Петербург (55%).

- Когда деловая активность в стране может вернуться к тем показателям, что были до пандемии?

— Прогнозы – дело неблагодарное, но я точно знаю, что рано или поздно пандемия закончится, и что экономика выйдет из неё обновлённой, в каком-то смысле отдохнувшей и с выработанным иммунитетом. А пока мы готовы поддержать каждого клиента, оказавшегося в сложной ситуации, и помочь ему встать на ноги.