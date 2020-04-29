МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился до 25 мая разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и роста экономики.

"Прошу Минэкономразвития, министерство финансов, министерство труда и социальной защиты совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 25 мая разработать и представить в правительство общенациональный план действий по восстановлению занятости, доходов и роста экономики", — заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по противодействию коронавирусу.

По его словам, реализация плана должна обеспечить возобновление деловой жизни в стране, оживление рынка труда и возврат экономики на траекторию роста.

Премьер также попросил Минэкономразвития до 5 мая обобщить и внести в кабмин предложения по новым мерам поддержки граждан и экономики в условиях пандемии коронавируса.

"Президент поручил нам в ближайшее время подготовить новый пакет неотложных мер по поддержке экономики и граждан. Прошу министерство экономического развития до 5 мая обобщить все предложения и внести их в правительство", — заявил Мишустин.

Премьер напомнил, что также до 5 мая кабмин во взаимодействии с профильной рабочей группой госсовета должен подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений и направить их в регионы.

"Как подчеркнул президент, нужны плавные, тщательно выверенные действия, что позволит избежать новой вспышки инфицирования. Для каждого региона необходимо продумать свой набор профилактических мер и рекомендаций — в зависимости от сложности ситуации на конкретной территории", — добавил глава правительства.