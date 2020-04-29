КИЕВ, 29 апр — ПРАЙМ. Национальный банк (ЦБ) Украины планирует с 3 июня ввести в обращение монеты номиналом 10 гривен (около 0,4 доллара), сообщила в среду пресс-служба регулятора.

"Национальный банк Украины с 3 июня 2020 года введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты… На первом этапе мы планируем ввести в оборот более 5 миллионов 10-гривневых монет. Они будут распределены между подразделениями Национального банка в регионах", — говорится в сообщении.

Как отмечается, введение в оборот монет номиналом в 10 гривен — завершение процесса оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривны, который продолжается с 2014 года.

Ранее, в декабре, регулятор ввёл в обращение монету в 5 гривен, которая также должна постепенно заменить банкноту соответствующего номинала. Тогда же он уточнил, что завершение процесса оптимизации банкнотно-монетного ряда гривны запланировано на 2020 год с введением в оборот монеты в 10 гривен, а также обновленной банкноты номиналом 200 гривен.