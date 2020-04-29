МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в каждом из российских регионов проводится работа в авральном режиме, но после того, как угроза пандемии отступит, расширенные полномочия субъектов Российской Федерации будут не нужны.

"Ведется напряженная работа в каждом из регионов, все работают собственно в авральном режиме, который соответствует, наверное, беспрецедентности вот этой ситуации с пандемией", — сказал он журналистам.

Песков напомнил, что президент Владимир Путин вчера сказал о сохраняющихся дополнительных полномочиях глав регионов.

"И собственно как раз до указанного срока, то есть до 12 числа все главы регионов и федеральный центр, коих президент призвал оставаться на рабочих местах, они будут разрабатывать план поэтапного выхода с учетом текущей динамики. Здесь нужно все время оговариваться, с учетом текущей динамики", — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, будут ли расширенные полномочия регионов урезаны после того, как уйдет угроза коронавируса, Песков сказал: "Ну в этой части они просто не будут нужны дальше, когда уйдет уже угроза пандемии. Они же расширены как раз с учетом тех угроз пандемии, которые стоят перед каждым конкретным регионом, и также исходя из того, что эпидемиологическая обстановка в разных регионах может быть иногда диаметрально противоположной".

Есть регионы, которые в меньшей степени сталкиваются с угрозой, а есть регионы, которые, к сожалению, больше подвержены эпидемиологической опасности, сказал Песков.

"Сейчас мы видим, что, к сожалению динамика такова, что более интенсивный рост инфицированных, количества инфицированных наблюдается именно в регионах России, а не в Москве", — добавил он.