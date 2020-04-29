ВИЛЬНЮС, 29 апр — ПРАЙМ. Литва провела на международных рынках два новых размещения еврооблигаций, в совокупности заняв 2 миллиарда евро, что стало рекордом, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу министерства финансов.

"Номинальная стоимость еврооблигаций составила 750 миллионов евро на пятилетний срок и номиналом в 1 миллиард 250 миллионов евро сроком на десять лет. Эта рекордная сумма, полученная по еврооблигациям, будет использована для обеспечения ликвидности государственной казны", — говорится в сообщении агентства.

Министр финансов страны Вилюс Шапока подчеркнул, что сумма этих облигаций, выпущенных в евро, стала рекордной за всю историю страны, добавляет Sputnik. "Заимствование на зарубежных рынках является одним из направлений нашей успешной и целенаправленной стратегии устойчивого заимствования. В этом году нам удалось заключить контракты с международными финансовыми организациями на 1,5 миллиарда евро и еще почти 800 миллионов евро мы заняли на внутреннем рынке", — приводит агентство слова министра.

Как уточняет Sputnik, по пятилетним облигациям будет выплачено 0,25% процента годовых, ценные бумаги размещены с прибыльностью в 0,345%, а цена выпуска равна 99,53% их номинальной стоимости. Еврооблигации будут выкуплены 6 мая 2025 года. А по десятилетним облигациям будет выплачено 0,75% процента годовых, бумаги размещены с прибыльностью в 0,829%, а цена выпуска равна 99,245% их номинальной стоимости. Эти бонды будут выкуплены 6 мая 2030 года. В качестве банков-дистрибьюторов были выбраны банки BNP Paribas, Citi и Erste Group.

Как также отмечает Sputnik, правительство Литвы 16 марта утвердило план мер стимулирования экономики во время пандемии коронавируса, который предусматривает выделение дополнительного займа в 5 миллиардов евро для обеспечения ликвидности казны. Сейм Литвы 17 марта увеличил лимит по изменению чистых долговых обязательств кабмина. На внутреннем рынке заимствования прогнозируются на уровне 1,8 миллиарда евро путем размещения облигаций на аукционе. С начала года на аукционах уже занято 794 миллиона евро, из которых 448 миллионов одолжено с 16 марта.

"С Европейским инвестиционным банком 6 апреля был подписан контракт на 700 миллионов. Северный инвестиционный банк также предоставил Литве кредит в размере 400 миллионов евро. Министерство финансов совместно с Банком развития Совета Европы (CEBS) имеет один контракт от июня 2019 года (100 миллионов евро) и еще один контракт подписан в марте (200 миллионов евро). Согласно действующим соглашениям, планируется увеличить сумму кредита до 400 миллионов евро", — добавляет агентство.