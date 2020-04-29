МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Акционеры Petropavlovsk не одобрили соглашение о покупке 25-процентной доли в ООО "Тэми", которое в частности, владеет лицензией на разработку месторождения Эльгинское, следует из сообщения компании.

Продавцом актива выступает Agestinia Limited, другая доля (75%) принадлежит Petropavlovsk. Предварительно сумма сделки была определена в 53,5 миллиона долларов, выполнение опциона ожидалось до 20 мая 2020 года. Оплата могла пройти как в денежной форме, так и в акциях Petropavlovsk (на усмотрение компании). В случае выпуска новых акций при реализации опциона их стоимость фиксировалась в 0,179 фунта стерлингов за бумагу.

В сообщении отмечается, что рыночные условия значительно изменились в результате пандемии COVID-19. Цена акций Petropavlovsk сегодня находится на уровне, который более чем на 40% превышает изначально согласованную с Agestinia цену.

"В изменившихся обстоятельствах совет директоров понимает отсутствие поддержки большинства акционеров для исполнения опционного соглашения на его текущих условиях", — говорится в релизе.

В результате руководство Petropavlovsk пока снимает сделку с рассмотрения, изучит возможность реализации опциона в течение года (до 21 мая 2021 года) с учетом будущих рыночных условий и в интересах акционеров.

Месторождение золота Эльгинское в Амурской области открыто в 2016 году и расположено примерно в 30 километрах от другого актива Petropavlovsk — Албынского рудника и перерабатывающего комбината. Ресурсы Эльгинского оцениваются по JORC в 2,8 миллиона унций, в том числе 1,5 миллиона унций запасов (со средним содержанием 1,1 грамма на тонну). Отработка будет вестись со второй половины 2020 года открытым способом, предполагаемая добыча золота в первый год запуска составит около 156 тысяч унций.