МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в апреле в годовом выражении, по предварительной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), составила 0,8% против 1,4% в марте, сообщается в пресс-релизе ведомства.

В месячном выражении зафиксирована инфляция в 0,3% против 0,1% в марте.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ждали годовую инфляцию на уровне 0,6%, месячную — на отметке 0,1%.